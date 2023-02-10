Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Отрицательно я отношусь к этому трансферу. Футболист уже потерял все свои кондиции. Ну не может он уже действовать так, как он действовал в 26 лет. В советское время вообще уже в 30 заставляли уходить, говорили, что старый. А тут 36, я не представляю.

Самих ребят я понимаю. И Глушакова, и Дзюбу, и Смольникова. Они боятся потерять большие деньги. Они понимают, что такие суммы нигде не заработают больше никогда. Но, как говорится, жадность фраера погубит. В таком возрасте нужно уже беречь себя и отдыхать. Хватит играть, займись другим делом каким-то. А играть в эти годы уже не нужно. Не потянут они, это физиология. Кондиции уже не те, а сами игроки этого не понимают. Думаю, что больше все-таки руководствуются заработком», - сказал Пономарёв