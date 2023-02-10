Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв - о переходах Дзюбы, Смольникова и Глушакова: «Жадность фраера погубит» эксклюзив

10 Февраля 2023 • 21:40 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Отрицательно я отношусь к этому трансферу. Футболист уже потерял все свои кондиции. Ну не может он уже действовать так, как он действовал в 26 лет. В советское время вообще уже в 30 заставляли уходить, говорили, что старый. А тут 36, я не представляю.

Самих ребят я понимаю. И Глушакова, и Дзюбу, и Смольникова. Они боятся потерять большие деньги. Они понимают, что такие суммы нигде не заработают больше никогда. Но, как говорится, жадность фраера погубит. В таком возрасте нужно уже беречь себя и отдыхать. Хватит играть, займись другим делом каким-то. А играть в эти годы уже не нужно. Не потянут они, это физиология. Кондиции уже не те, а сами игроки этого не понимают. Думаю, что больше все-таки руководствуются заработком», - сказал Пономарёв

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Денис Глушаков Игорь Смольников Пари НН Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
22:40 · Россия. Премьер-лига
Джикия поделился эмоциями от победы в Зимнем кубке РПЛ
22:39 · Россия. Премьер-лига
Федотов высказался о сильных сторонах Чалова
22:35 · Россия. Премьер-лига
Ещенко высказался о трансфере Глушакова
22:30 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, что думает о переходе Глушакова в «Пари НН»
22:27 · Россия. Премьер-лига
В «Реале» отказались комментировать слухи об интересе к Сперцяну
22:16 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартак» весной обязательно поборется с «Зенитом»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Капитан «Спартака» Джикия оценил трансфер Дзюбы в «Локомотив»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Страшновато за такой «Спартак», впечатляюще выглядит»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Забываем о победе и двигаемся дальше»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Шалимов уверен, что Дзюба усилит «Локомотив»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Бердыев сделал прогноз, когда «Сочи» станет «бердыевским»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Известный теннисит рассказал, почему сходил на матч «Зенита» на сборах
21:23 · Россия. Премьер-лига
Игнатов не планирует отмечать победу на турнире
21:17 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Если Пруцев не отбегает свои 13 километров, придётся оставлять его после матча бегать ещё»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил возможный переезд Кузяева в Европу
Все новости
Рекомендуем