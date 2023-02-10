Семак пока не выбрал главного капитана в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос о том, кто будет капитаном команды после возобновления сезона. В настоящий момент в товарищеских матчах с повязкой на поле поочерёдно выходят Михаил Кержаков и Далер Кузяев.

«Посмотрим. У нас есть Дуглас [Сантос], есть Миша Кержаков, есть Далер Кузяев - есть игроки, которые могут взять бремя этой ответственности на себя», - высказался Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Капитаном «Зенита» ранее был Деян Ловрен. В начале января хорватский защитник покинул питерский клуб – он подписал контракт с «Лионом».

После первой части сезона «Зенит» лидирует в чемпионате России с отрывом в шесть баллов от ближайшего преследователя.