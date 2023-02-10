Семак прокомментировал информацию о нежелании Кузяева продлевать контракт

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал появившуюся новость о том, что полузащитник Далер Кузяев не хочет продлевать контракт с питерцами. Сообщалось, что 30-летний футболист приостановил переговоры из-за желания перебраться в европейский клуб.

«То, что у Далера заканчивается контракт, все знают, но о том, что он отказался его продлевать, я впервые слышу. Есть пожелание Далера - мы все понимаем, что он хочет играть в Европе», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

Семак также отметил, что иногда журналисты перебарщивают с домысливанием некоторых ситуаций.

Добавим, что первый официальный матч в 2023 году «Зенит» проведёт 25 февраля – против «Волги» из Ульяновска в рамках Фонбет Кубка России.