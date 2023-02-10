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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кураньи: «Промес и Малком — лучшие легионеры в РПЛ»

10 Февраля 2023 • 19:26 Комментировать

Экс-форвард сборной Германии и серебряный призёр чемпионата Европы 2008 года Кевин Кураньи признался, что считает нападающих Малкома и Квинси Промеса лучшими легионерами в Российской премьер-лиге на данный момент.

«Сейчас в чемпионате России играет большое количество топ-легионеров. На мой взгляд, лучшие из них — Промес и Малком. В этом сезоне они показывают высочайший уровень. Это действительно хорошие, качественные игроки», — цитирует речь Кураньи «РБ Спорт».

Отметим, что в прошлом немецкий футболист имел опыт выступления за московское «Динамо» с 2010 по 2015 год.

В составе московской команды он сумел забить 50 голов в 123 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
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