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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гацкан: «Дзюба поможет «Локомотиву» остаться в РПЛ»

10 Февраля 2023 • 19:03 Комментировать

Тренер академии «Ростова» Александр Гацкан высказал своё мнение по поводу перехода нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив», признав, что россиянин поможет «железнодорожникам» сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Он очень интересный и качественный нападающий. Думаю, он поможет «Локомотиву» остаться в Премьер‑лиге. У Дзюбы есть все необходимые для этого качества: он забивной, может решить исход матча. Он это показывал и в «Ростове», и в «Арсенале», и в «Зените». То, что у него не получилось в Турции, вовсе не значит, что он разучился играть в футбол», — считает Гацкан, слова которого на своих страницах передаёт «Матч ТВ».

Напоминаем, что ранее 34-летний нападающий выступал за турецкий «Адана Демирспор», но покинул клуб ещё в ноябре 2022 года.

Контракт между московской командой и Дзюбой подписан до конца сезона-2022-2023.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Александр Гацкан Адана Демирспор
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