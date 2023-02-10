Гацкан: «Дзюба поможет «Локомотиву» остаться в РПЛ»

Тренер академии «Ростова» Александр Гацкан высказал своё мнение по поводу перехода нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив», признав, что россиянин поможет «железнодорожникам» сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Он очень интересный и качественный нападающий. Думаю, он поможет «Локомотиву» остаться в Премьер‑лиге. У Дзюбы есть все необходимые для этого качества: он забивной, может решить исход матча. Он это показывал и в «Ростове», и в «Арсенале», и в «Зените». То, что у него не получилось в Турции, вовсе не значит, что он разучился играть в футбол», — считает Гацкан, слова которого на своих страницах передаёт «Матч ТВ».

Напоминаем, что ранее 34-летний нападающий выступал за турецкий «Адана Демирспор», но покинул клуб ещё в ноябре 2022 года.

Контракт между московской командой и Дзюбой подписан до конца сезона-2022-2023.