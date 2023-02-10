Павлюченко: «Трансфер Дзюбы – большой плюс для «Локомотива»

Известный в прошлом футболист сборной России Роман Павлюченко оценил переход Артёма Дзюбы в «Локомотив».

Напомним, что на днях московский клуб объявил о подписании с Артёмом Дзюбой контракта сроком до конца сезона.

«В той ситуации, в которой сейчас находится «Локомотив», конечно, трансфер Дзюбы - большой плюс для клуба. Им необходимо покидать зону стыковых матчей», - высказался Павлюченко, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Павлюченко отметил, что Дзюба способен решать исход матчей, а «Локомотиву» сейчас как раз нужен забивной нападающий для побед в матчах.

Как известно, «Локомотив» сейчас занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.