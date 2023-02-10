Гаджиев: «Я знаю, что Цорн и Рангник работали плохо»

Тренер Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о событиях, которые происходят в московском «Локомотиве».

Специалист отметил, что команда не играла на уровне своих настоящих возможностей из-за низкого качества работы, связанной с организацией, тренировками и дисциплиной, в чём обвинил конкретных лиц.

«Виноваты ли в этом Цорн, Рангник и немецкая система? Конечно. Ну а кто? Они же ответственны за результат. Я знаю, что Цорн и Рангник работали плохо», — передаёт мнение Гаджиева «РБ Спорт».

После первой половины сезона 2022/2023 в активе «железнодорожников» 13 очков. Команда занимает четырнадцатое место в турнирной таблице РПЛ.