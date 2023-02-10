Со «Спартака» сняли ограничения по вместимости стадиона

Стадион «Открытие Арена», где своих соперников принимает «Спартак», прошёл аттестацию по соответствию требованиям закона о Fan ID. Как следствие, с клуба были сняты ограничения по вместимости. Теперь на матчи «красно-белых» смогут приходить 40 тысяч фанатов, пишет sport24.

Первый домашний матч в 2023 году «Спартак» проведёт уже 27 февраля – против «Локомотива» в рамках Фонбет Кубка России. В Премьер-лиге же ближайший матч на своём поле «красно-белые» проведут 4 марта, когда их соперником будет «Урал».

Отметим, что после первой части чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице.