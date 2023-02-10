Хиддинк: «Акинфеев — лучший из лучших, я неудивлён его футбольным долголетием»

Экс-наставник сборной России Гус Хиддинк поделился своим мнением о голкипере московского ЦСКА Игоре Акинфееве, назвав его лучшим их лучших.

«Удивлен ли я футбольным долголетием Акинфеева? Совсем нет. Для меня неудивительно, что Акинфеев до сих пор играет. Он лучший из лучших», — цитирует речь Хиддинка «РБ Спорт».

Контракт 36-летнего вратаря с московским клубом действует до конца сезона 2023/24.

В нынешней кампании в рамках Российской премьер-лиги Акинфеев провёл 17 матчей за «армейцев», в пяти из них оставив свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент в активе ЦСКА числится 29 очков, что позволяет им занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата.