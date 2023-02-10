Григорян отреагировал на слухи о назначении в московском клубе

Известный тренер Александр Григорян в настоящий момент находится без работы. Появились слухи о том, что 56-летний специалист в обозримом будущем может быть назначен в одном из московских клубов. Сам Григорян дал комментарий на этот счёт.

«Понятия не имею. Что значит один из московских клубов? Их же много. Это не только «Спартак» и «Локомотив». Пустили такую новость и пустили. Нормально. Пусть побудет в медиапространстве», - высказался Григорян для Vprognoze.

В настоящий момент российский футбол находится на зимних каникулах. При этом до возобновления сезона остаётся менее двух недель. Первые официальные матчи в России в 2023 году пройдут в рамках национального кубка.