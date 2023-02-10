Сычевой рассказал об интересе со стороны европейских клубов

Российский нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой рассказал об интересе к своей персоне со стороны европейских клубов.

«Я знал про «Црвену Звезду», сам общался с руководством клуба. Ещё были предложения от трёх клубов Турции из верхней части таблицы. Про «Севилью» мне говорил агент, но без конкретики», — признался Сычевой, слова которого приводит Metaratings.ru.

Также Сычевой объяснил свой выбор в пользу самарского клуба, в состав которого он перешёл в январе 2023 года, заявив о желании играть в России.

26-летний нападающий забил 17 голов и отдал две результативные передачи в 19 матчах первой части нынешнего сезона.