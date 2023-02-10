Сычевой: «Я не ставлю цели стать лучшим бомбардиром РПЛ»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой признался, что не ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги, при этом отметив важность результативно проводить каждый поединок.

«Я не ставлю такой цели. Есть задача забивать в каждом матче, но я не гонюсь и не слежу за другими. Просто смотрю на себя, но за гонкой бомбардиров не слежу. Самое главное – забивать и помогать команде», — сказал Сычевой в интервью Metaratings.ru.

Напоминаем, что после осенней части чемпионата России форвард самарской команды и нападающий московского «Спартака» Квинси Промес делят первую строчку в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги. В активе нападающих по 14 голов.