Камоцци: «Суперлига может стать для клубов РПЛ заменой еврокубкам»

Франко Камоцци, который являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на новость об обновленном формате Суперлиги Европы.

«Подвижки вызваны монополией УЕФА. Я не знаю, реально ли участие российских клубов в данном турнире. Возможно, Суперлига может стать для клубов из России заменой еврокубкам», - передает слова Камоцци Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что «Ювентус», «Реал» и «Барселона» готовы перезапустить Суперлигу. Обновленный формат будет включать от 60 до 80 участников, деление на дивизионы и отсутствие постоянных членов.