«Спартак» назвал состав на матч против «Сочи»

В рамках заключительного тура Зимнего кубка РПЛ московский «Спартак» встретится с «Сочи». Тренерский штаб «красно-белых» во главе с испанцем Гильермо Абаскалем определился со стартовым составом команды на игру.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Дуарте, Джикия, Денисов, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Мелешин, Кейта Бальде.

Товарищеская встреча состоится сегодня, 10 февраля, в городе Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

В РПЛ «Спартак» идет на втором месте, а «Сочи» - на девятом.