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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» хочет избавиться от троих футболистов

10 Февраля 2023 • 17:37 Комментировать

«Локомотив» этой зимой уже расстался с рядом футболистом. В списке московского клуба «на выход» значатся ещё три игрока, о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Так, «железнодорожники» планируют избавиться от Максима Ненахова, Марио Митая и Дмитрия Живоглядова.

Отмечается, что Максима Ненахова пыталось подписать «Торпедо», но «автозаводцев» отпугнула цена. Что касается Марио Митая, то претендентов на него пока что нет. На Дмитрия Живоглядова Михаил Галактионов тоже не рассчитывает, но его уход в «Локо» планируют обсудить уже летом, отмечает источник.

«Локомотив» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Живоглядов Максим Ненахов Марио Митай Трансферы футбола - зима 2023
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