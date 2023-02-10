Булыкин назвал причину ухода Мампасси из «Локомотива»

Известный в прошлом российский форвард Дмитрий Булыкин, поигравший за московский «Локомотив» и «Аякс», высказался по поводу перехода защитника «железнодорожников» Марка Мампасси в турецкий «Антальяспор».

«Галактионов посмотрел, кто ему нужен. Определил костяк, кто будет играть. Если футболист не подходит, то он ищет какие-то другие варианты. Может поэтому Мампасси и ушел», - приводит слова Булыкина издание «Спорт-экспресс».

«Антальяспор» арендовал Мампасси до завершения нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник принял участие в семи поединках. Также он провел две встречи в Кубке страны.