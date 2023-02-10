Отец Кузяева рассказал о переговорах по поводу нового контракта игрока с «Зенитом»

Адьям Кузяев, являющийся отцом и агентом полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал новости о переговорах о новом контракте россиянина с клубом из Санкт-Петербурга.

«Далер игрок «Зенита». Он усиленно готовится ко второй части сезона. Отношения с руководством клуба у нас великолепные. Мы постоянно в контакте. У Далера действующий контракт с клубом», — передаёт слова Адьяма «Спорт-Экспресс».

Отметим, что действующий контракт игрока с «сине-бело-голубыми» заканчивается летом 2023 года.

В нынешней кампании Кузяев забил пять голов и отдал пять голевых передач в 20 матчах за питерскую команду во всех турнирах.