Лепёхин высказался о назначении Кержакова на тренерский пост «Кармиотиссы»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о назначении Александра Кержакова на тренерский пост «Кармиотиссы».

«Я очень рад был за Кержакова, когда он еще поехал в Испанию, будучи игроком. В России у него все шло тогда хорошо. Человек находился в зоне комфорта. Кержаков решился на этот шаг, и, я думаю, не пожалел об этом. И вот сейчас - приглашение команды из Кипра. Я только рад, буду переживать за него и за команду», — заявил победитель Кубка России - 1999 в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, Кержакову удалось собрать боевой коллектив в «Пари НН», от чего удивительно отсутствие предложений от отечественных клубов. Лепёхин отметил, что переезд экс-форварда сборной России в Кипр является риском, однако возможный провал в «Кармиотиссе» не испортит репутацию Александра.

Напомним, что Кержаков возглавил коллектив кипрского чемпионата в среду, 8 февраля. Прежде бывший нападающий руководил «Пари НН» и юношеской сборной России.