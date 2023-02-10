Канчельскис оценил шансы Кузяева заиграть в Европе

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу потенциального переезда в Европу полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева.

«У Кузяева правильное рвение! В России он не будет прогрессировать, а там шансы на успех есть. Если уедет в Европу, получит колоссальный опыт. Далер принимает правильное решение», - приводит слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

30-летний хавбек выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Контракт Далера с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 13 матчах, забил пять голов и отдал три ассиста.