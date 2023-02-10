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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис оценил шансы Кузяева заиграть в Европе

10 Февраля 2023 • 17:07 Комментировать (1)

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу потенциального переезда в Европу полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева.

«У Кузяева правильное рвение! В России он не будет прогрессировать, а там шансы на успех есть. Если уедет в Европу, получит колоссальный опыт. Далер принимает правильное решение», - приводит слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

30-летний хавбек выступает за «Зенит» с лета 2017 года. Контракт Далера с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне РПЛ полузащитник принял участие в 13 матчах, забил пять голов и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Канчельскис Далер Кузяев
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Комментарии (1)
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shatun
10 Февраля 2023 в 18:11
Кузя много хочет,но опять вернется на круги своя.
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