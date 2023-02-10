Сычевой – о Карпине: «В плане человеческих качеств это очень приятный человек, он умеет находить подход к людям»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой поделился своим мнением о пребывании в расположении сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Если говорить об игре, то была очень сложная схема – конечно, одного сбора, чтобы вникнуть в неё, мало. В плане человеческих качеств это очень приятный человек. Ко всем позитивно относится, постоянно ищет контакт с людьми, умеет находить подход», – передаёт слова Сычевого Metaratings.ru.

Напомним, что первая игра Сычевого в национальной команде состоялась 17 ноября 2022 года. Нападающий не сумел отметиться результативными действиями в поединке против Таджикистана.

На данный момент Сычевой делит первую строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом. Оба игрока забили по 14 голов.