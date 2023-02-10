Защитник Марк Мампасси покинул «Локомотив». Московский клуб отпустил 19-летнего футболиста в «Антальяспор». Речь идёт об аренде до конца сезона 2022/2023 с правом дальнейшего выкупа, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Марк Мампасси оказался в «Локомотиве» в начале 2022 календарного года. С тех пор защитник сыграл 21 официальный матч за московскую команду. Голами Мампасси не отмечался.

«Локомотив» после первой части сезона располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В настоящий момент Михаил Галактионов готовит команду к возобновлению сезона.