Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» объявил об уходе Мампасси официально

10 Февраля 2023 • 16:47 Комментировать

Защитник Марк Мампасси покинул «Локомотив». Московский клуб отпустил 19-летнего футболиста в «Антальяспор». Речь идёт об аренде до конца сезона 2022/2023 с правом дальнейшего выкупа, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Марк Мампасси оказался в «Локомотиве» в начале 2022 календарного года. С тех пор защитник сыграл 21 официальный матч за московскую команду. Голами Мампасси не отмечался.

«Локомотив» после первой части сезона располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В настоящий момент Михаил Галактионов готовит команду к возобновлению сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антальяспор Марк Мампасси Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
18:05 · Россия. Премьер-лига
Сычевой рассказал об интересе со стороны европейских клубов
17:47 · Россия. Премьер-лига
Сычевой: «Я не ставлю цели стать лучшим бомбардиром РПЛ»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Суперлига может стать для клубов РПЛ заменой еврокубкам»
17:37 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал состав на матч против «Сочи»
17:37 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» хочет избавиться от троих футболистов
17:32 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал причину ухода Мампасси из «Локомотива»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Отец Кузяева рассказал о переговорах по поводу нового контракта игрока с «Зенитом»
17:26 · Россия. Премьер-лига
Вице-президент «Урала» рассказал о будущем Гаджимурадова
17:17 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о перспективах Обухова
17:09 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Глушакова: «Пари НН» — хороший вариант для Дениса»
17:08 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин высказался о назначении Кержакова на тренерский пост «Кармиотиссы»
17:07 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис оценил шансы Кузяева заиграть в Европе 1
16:59 · Чемпионаты
Смородская: «Локомотив» ничего не потеряет с уходом Мампасси»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Сычевой – о Карпине: «В плане человеческих качеств это очень приятный человек, он умеет находить подход к людям»
16:52 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Дзюбе важно доказать, что он ещё умеет играть в футбол»
Все новости
Рекомендуем