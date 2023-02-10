Кириченко: «Лучше работать помощником, но в высшей лиге в команде с амбициями»

Российский тренер Дмитрий Кириченко признался, что не желает работать в командах низкого уровня.

«Честно говоря, не очень хочется работать на низком уровне. В команде без задач и целей. Уж лучше работать помощником, но в высшей лиге в команде с амбициями. Именно поэтому я поехал за Бердыевым в Казахстан, где есть топовый клуб «Кайрат» – всё на высшем уровне», — приводит речь Кириченко «Чемпионат».

Напомним, что в январе стало известно, что Кириченко войдёт в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи».

На данный момент сочинская команда набрала 25 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.