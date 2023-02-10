Игрок «Краснодара» Сперцян рассказал, где мечтает завершить карьеру

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил, что мечтает завершить карьеру в составе «быков». Он привел в пример карьеру итальянского нападающего Франческо Тотти, отыгравшего всю карьеру в «Роме».

«Мечта появилась начать и закончить карьеру здесь. Как Тотти, допустим. Я видел, как в меня верили, и я сам верил, что это возможно. Дальше посмотрим, как будет», - передает слова полузащитника «Коммент.Шоу».

Ранее сообщалось, что в услугах Сперцяна заинтересован нидерландский ПСВ. Действующее трудовое соглашение полузащитника с «Краснодаром» рассчитано до середины 2026 года.