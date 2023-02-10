Мутко отреагировал на трансфер Дзюбы в «Локомотив»

Экс-министр спорта России Виталий Мутко отреагировал на трансфер нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив». 34-летний форвард заключил с «железнодорожниками» контракт до завершения нынешнего сезона.

«Если у Артёма есть силы, и он не думает завершать карьеру - ему можно пожелать только удачи в «Локомотиве»! Для него это, безусловно, хороший вариант, пусть работает, играет», - приводит слова Мутко издание «Чемпионат».

Предыдущим клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». В составе этой команды он провел пять поединков и забил один гол.

После 17 туров «железнодорожники» занимают место в зоне переходных матчей.