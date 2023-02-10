Глушаков назвал свои цели в «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков в пятницу стал футболистом «Пари НН». 36-летний футболист заключил контракт до конца нынешнего сезона с опцией продления.

«Помогать команде, получать удовольствие от футбола, хочется пополнить голевой баланс. У нас матчи в чемпионате и Кубке России, важно успешно выступить в этих турнирах», - высказался Глушаков, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Ближайший официальный матч «Пари НН» проведёт 27 февраля – против «Звезды» в рамках Фонбет Кубка России.

Отметим, что после семнадцати туров чемпионата России «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице.

Денис Глушаков первую часть сезона 2022/2023 провёл в «Химках».