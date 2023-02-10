Глушаков: «Куда-то я хотел, но мой переход блокировали»

После подписания контракта с «Пари НН» хавбек Денис Глушаков ответил на вопрос, проявляли ли к нему интерес другие клубы.

«Да. Кто-то обращался, куда-то я хотел, но мой переход блокировали. Ничего страшного, мне не привыкать за последние пять лет», - высказался Глушаков в ходе интервью для сайта «Матч ТВ».

Отметим, что Денис Глушаков находился в статусе свободного агента целый месяц. В январе 36-летний футболист расторг контракт с «Химками».

Дебютировать за «Пари НН» Денис Глушаков может в понедельник, 27 февраля. В этот день нижегородцы проведут матч против питерской «Звезды» в рамках Фонбет Кубка России.