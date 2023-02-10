Глушаков – о контракте с «Пари НН»: «На бензин будут давать – уже хорошо»

В пятницу «Пари НН» объявил о подписании контакта с Денисом Глушаковым. Опытный полузащитник подтвердил, что при выборе нового клуба финансовая составляющая была для него не самой важной.

«Верно. На бензин будут давать - уже хорошо (смеётся). Я хочу играть и получать удовольствие. А уже в конце сезона сядем и поговорим, в контракте есть свои опции», - высказался Глушаков, чьи слова приводятся на страницах сайта «Матч ТВ».

Напомним, что Денис Глушаков заключил с «Пари НН» трудовое соглашение сроком до конца нынешнего сезона. В договоре прописана опция его пролонгации.

После семнадцати сыгранных туров чемпионата России «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице.