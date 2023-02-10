Эдмилсон: «Сложно сказать, смог бы Малком закрепиться в таком клубе, как «ПСЖ»

Экс-игрок сборной Бразилии Эдмилсон поделился своим мнением насчёт карьерных перспектив футболиста петербургского «Зенита» Малкома.

«Сложно сказать, смог бы Малком закрепиться в таком клубе, как «ПСЖ». Он не так долго играл в таком же топ‑клубе «Барселона», после чего ушел в российский чемпионат. Уровень «Зенита» и «ПСЖ» различается, сложно сказать, как бы он мог проявить себя в такой команде», — передаёт речь Эдмилсона «Матч ТВ».

Эдмилсон сказал, что футболисту не стоит часто менять клубную прописку, а также пожелал Малкому удачи.

Напомним, что в карьере Малкома числится 24 матча за «Барселону». Бразилец играл за каталонский клуб с 2018 по 2019 год, после чего перешёл в «Зенит».