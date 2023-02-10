Стало известно, почему Кузяев приостановил переговоры с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев приостановил переговоры с питерским клубом о новом контракте. Позиция 30-летнего футболиста продиктована его желанием поиграть в одном из европейских чемпионатов.

«Клуб хочет продлить соглашение и предлагает хорошие условия, которые полностью устраивают игрока. Но Кузяев приостановил переговоры из-за желания уехать в Европу и пока отказался от продления контракта», - сообщил источник «Чемпионата».

Отмечается, что у Далера Кузяева есть предложения от клубов из Турции и Греции. При этом полузащитник хотел бы отправиться в более статусный чемпионат. Его приоритет - топовая пятёрка лиг Европы.

Действующий контракт Далера Кузяева с «Зенитом» рассчитан до завершения сезона 2022/2023.

Добавим, что «Зенит» является лидером Российской премьер-лиги после первой части сезона.