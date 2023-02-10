Силкин: «Глушаков – это находка для «Пари НН»

Футбольный эксперт Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о переходе Дениса Глушакова в «Пари НН».

- В «Пари НН» сообщили о подписании контракта с Денисом Глушаковым. Что думаете об этом переходе?

- Глушаков - неплохой футболист. С учетом его вклада в игру, это находка для «Пари НН».

- Он поможет команде, как считаете, все-таки возрастной игрок уже?

- Его и берут для того, чтобы он помог, а не для того, чтобы он удовлетворял какие-то свои амбиции. С его опытом, он идет в эту команду не для того, чтобы пробиваться в основу, а чтобы реально помогать.

- Глушакову сейчас 36 лет. Как думаете, сколько он еще сможет играть в футбол на высоком уровне?

- Никто не может этого сказать. Он, может, завтра закончится как футболист. Потеряет свои игровые качества, и все.

- Что Глушаков должен сделать, чтобы этот трансфер можно было считать успешным?

- Он должен сыграть важную роль в становлении команды и решить поставленные задачи. Тогда будут говорить, что этот трансфер удачный. А если ничего не получится, то признают переход неудачным.

- Может его больше берут на роль дядьки – наставника, а не лидера на поле?

Реклама

- Возможно. Но дядька – наставник – это тренер, а Денис будет выходить на поле. Он будет первым помощником тренера.

- Как вообще относитесь к трансферам возрастных футболистов: Дзюба, Павлюченко, Глушаков?

- О Павлюченко не надо говорить, как о полноценном трансфере. Я не знаю, что это такое. Я сам был футболистам, и когда ребятам, которым было 28 лет, давали понять, что скоро пора заканчивать, я слышал лично. А мы говорим о человеке, которому 36 лет. Если есть лошадиное здоровье, то дай бог. А если его нет, то он может не провести ни одного матча. Одно дело – говорить и совсем другое – подкреплять это делами, выходя на поле.

- Раз с ним подписали контракт, значит, он устроил тренерский штаб. Он ведь был на просмотре.

- Ну как он может устроить? Товарищеские матчи не идут в сравнение с официальными. Там совсем другая борьба. Но, наверное, в нем что-то увидели, раз подписали контракт. Значит, на него рассчитывают. Не знаю, какой у него контракт, но, наверное, он убедил руководителей клуба в том, что может пригодиться.

- У возрастных игроков еще есть амбиции или это просто возможность заработать деньги?

- У таких футболистов уже нет амбиций, потому что лучшие годы позади. Глушаков идет в команду, чтобы продлить свою карьеру и что-то заработать на этом.

Елена Григорьевская