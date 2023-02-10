Колосков прокомментировал переход Дзюбы в «Локомотив»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал переход Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Зачем столько внимания уделять Дзюбе? Пришёл в «Локомотив» — и хрен бы с ним. Пусть на поле всё доказывает, а то последнее время Дзюба больше шоумен, а не футболист. Всё, ничего больше не хочу про него говорить», — передаёт слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, что 8 февраля стало известно о том, что 34-летний экс-нападающий сборной России подписал контракт с московской командой. Соглашение между футболистом и «железнодорожниками» действует до конца сезона 2022/2023.