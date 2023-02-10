Пименов: «Глушаков очень нужен «Пари НН», думаю, что Денис поможет нижегородцам в РПЛ»

Бывший игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился своим мнением насчёт перехода Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Что касается перехода Глушакова в «Пари НН», то он очень нужен этой команде. Думаю, Денис поможет нижегородцам в РПЛ. Пригодился бы он сейчас «Локомотиву»? Сложный вопрос. Возможно, пригодился бы», — передаёт речь Пименова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее о подписании контракта с 36-летним полузащитником объявил гендиректор нижегородского клуба Равиль Измайлов.

Сообщается, что контракт с игроком подписан до конца сезона 2022/2023.

В первой части сезона в рамках Российской премьер-лиги Глушаков сыграл в 14 поединках за подмосковные «Химки», записав на свой счёт одну результативную передачу.