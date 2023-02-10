Глушаков выбрал номер в «Пари НН»

В пятницу «Пари НН» объявил о подписании контракта с Денисом Глушаковым. Трудовой договор 36-летнего хавбека рассчитан до завершения нынешнего сезона. В нём прописана опция продления.

За «Пари НН» Денис Глушаков будет выступать под номером 88. Об этом проинформировала пресс-служба нижегородского клуба.

Провести свой первый матч за «Пари НН» на официальном уровне Денис Глушаков может 27 февраля. В этот день нижегородцы будут играть против «Звезды» в Фонбет Кубке России.

Добавим, что в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Пари НН» сейчас занимает 12-ю строчку. Чемпионат возобновится в начале марта.