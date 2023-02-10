Как и ожидалось, полузащитник Денис Глушаков перебрался в «Пари НН». 36-летний футболист подписал с нижегородским клубом контракт до конца сезона 2022/2023 с возможностью продления.

«Пари НН» эффектно представил Дениса Глушакова. Клуб опубликовал видео, на котором футболист в бане заходит непосредственно в парилку и «поддаёт парку».

«Дадим жару! Добро пожаловать!» - такую подпись можно заметить на видео. Стоит сказать, что Денис Глушаков известен своим пристрастием к бане.

Первую часть сезона 2022/2023 Денис Глушаков провёл в «Химках». Месяц назад опытный хавбек расторг трудовое соглашение с подмосковным клубом.

«Пари НН» занимает 12-е место в таблице Премьер-лиги на текущий момент.