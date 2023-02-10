Кураньи считает Промеса лучшим легионером РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что игрок «Спартака» Квинси Промес является лучшим легионером Российской премьер-лиги.

«Думаю, у «Динамо» есть шансы остановить «Зенит» — у них хорошие футболисты. Также я бы отметил «Спартак», где играет Квинси Промес — один из лучших футболистов лиги. Он также определенно лучший легионер в РПЛ», — передаёт слова Кураньи «Матч ТВ».

Немец также отметил высокий уровень бразильских футболистов петербургского «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

Напомним, что сейчас Промес занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ, забив 14 голов за 16 матчей в осенней части чемпионата. Также на счету голландца числится 6 результативных передач.