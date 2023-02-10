Кечинов считает, что Глушаков усилит «Пари НН»

Экс-игрок сборной России Валерий Кечинов поделился своим мнением по поводу перехода Дениса Глушакова в «Пари НН», признав, что 36-летний полузащитник способен усилить команду из Нижнего Новгорода.

«Денис уже давным-давно реализовал себя. Ему просто нужно помочь команде своим опытом и мастерством. Думаю, что он ещё больше усилит её, несмотря на возраст. Думаю, что он в нормальном состоянии, со здоровьем у него всё в порядке. У него есть мастерство и колоссальный опыт, я думаю, что это пойдёт только на пользу», — цитирует слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее гендиректор нижегородского клуба Равиль Измайлов признал факт подписания контракта с Глушаковым.

В осенней части сезона Денис принял участие в 14 матчах за подмосковные «Химки» в рамках Российской премьер-лиги, сумев заработать в них одну результативную передачу.

На данный момент «Пари НН» занимает 12 строчку в турнирной таблице чемпионата, набрав 19 очков.