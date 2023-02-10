Защитник Леон Классен может покинуть «Спартак» в ближайшее время. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», интерес к Классену проявляют несколько клубов Российской премьер-лиги. Кто именно держит 22-летнего футболиста на радаре, пока что неизвестно.

В сезоне 2022/2023 Леон Классен получает мало игрового времени в «Спартаке». Если брать текущий чемпионат России, то защитник провёл на поле всего лишь 147 минут в семи матчах.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Леона Классена в 600 тысяч евро.

Добавим, что «Спартак» после первой части сезона занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.