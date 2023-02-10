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Булыкин дал оценку трансферу Глушакова в «Пари НН»

10 Февраля 2023 • 14:35 Комментировать

Экс-форвард «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался относительно перехода полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«Хороший вариант для «Пари НН». Глушаков опытный игрок, он становился чемпион России. Считаю, что он сможет помочь клубу и на поле, и в раздевалке», - передает слова эксперта Vprognoze.ru.

Контракт 36-летнего полузащитника с «Пари НН» рассчитан до конца нынешнего сезона. Трудовой договор включает в себя опцию пролонгации на один сезон.

Первую половину нынешнего сезоне Денис провел за подмосковные «Химки». На его счету один гол и один ассист в 19 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин Денис Глушаков Пари НН
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