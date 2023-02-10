Раскрыты детали контракта Глушакова в «Пари НН»

Полузащитник Денис Глушаков, известный по выступлениям за сборную России и «Спартак», перешел в «Пари НН». Журналистам издания «Спорт-экспресс» удалось узнать, на каких условиях стороны собираются сотрудничать.

«Контракт до конца сезона с опцией продления еще на один сезон», - заявил генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов.

В первой половине нынешнего сезона 36-летний хавбек выступал за «Химки». В начале 2023 года стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Глушаков провел 14 поединков, записав на свой счет одну голевую передачу.