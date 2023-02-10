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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван новый клуб Глушакова

10 Февраля 2023 • 13:46 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в составе «Пари НН». Об этом сообщил гендиректор клуба Равиль Измайлов во время общения с журналистом «Спорт-экспресс».

«Подписан ли контракт с Глушаковым? Да», - сказал руководитель клуба из Нижнего Новгорода.

В первой половине нынешнего сезона 36-летний футболист выступал за подмосковные «Химки». Денис принял участие в 14 поединках, отметившись одной результативной передачей.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 19 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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