Назван новый клуб Глушакова

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков продолжит карьеру в составе «Пари НН». Об этом сообщил гендиректор клуба Равиль Измайлов во время общения с журналистом «Спорт-экспресс».

«Подписан ли контракт с Глушаковым? Да», - сказал руководитель клуба из Нижнего Новгорода.

В первой половине нынешнего сезона 36-летний футболист выступал за подмосковные «Химки». Денис принял участие в 14 поединках, отметившись одной результативной передачей.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Пари НН» набрал 19 очков и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.