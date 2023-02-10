СМИ: Глушаков подписал контракт с «Пари НН»

Денис Глушаков подписал контракт с нижегородским «Пари НН». Об этом сообщает «Чемпионат».

Трудовое соглашение будет действовать до окончания нынешнего сезона, присутствует возможность продления на ещё один сезон.

36-летний футболист известен по своим выступлениям за московские клубы «Локомотив» и «Спартак», в составе «красно-белых» выигрывал золотые медали Российской премьер-лиги и Суперкубка страны.

Коллектив из Нижнего Новгорода в данный момент занимает 12 место в турнирной таблице национального чемпионата, сумев за 17 поединков набрать 19 очков, отрыв от 13 места составляет шесть баллов.