Агент высказался о будущем Мирзова в «Химках»

Футбольный агент Александр Клюев, который ведет дела вингера подмосковных «Химок» Резиуана Мирзова, высказался насчет нового контракта своего клиента. Срок действующего контракта между сторонами истекает по завершении нынешнего сезона.

«Сейчас мы не думаем о продлении контракта. Все мысли Резиуана о том, как подготовиться к весенней части чемпионата и помочь команде в решении поставленных руководством задач», - приводятся слова агента на страницах «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Мирзов поучаствовал в 18 поединках во всех турнирах, забил два мяча и сделал три ассиста.