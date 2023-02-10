Кузманович – о Кокорине: «У него есть качества большого игрока»

Бывший полузащитник итальянской «Фиорентины» Здравко Кузманович высказался об игре за флорентийскую команду российского футболиста Александра Кокорина.

«Моё мнение - у него есть качества большого игрока, но в «Фиорентине» у него не получалось. Не знаю, как сейчас у него идут дела на Кипре, но в Италии всё было очень-очень плохо», - цитирует Кузмановича «Матч ТВ».

В настоящий момент кипрский «Арис» занимает четвёртое место в турнирной таблице национального чемпионата, сумев за 22 игры заработать 43 балла. Отставание от лидера турнира, АЕКа, составляет десять очков.

Кокорин выступает за кипрскую команду с 2022 года.