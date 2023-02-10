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Амельченко: «Ментальность Кержакова подойдёт для Кипра, потому что он уже играл в Европе» эксклюзив

10 Февраля 2023 • 13:25 Комментировать

Бывший голкипер ФК «Москва» и «Локомотива», нынешний тренер вратарей мозырской «Славии» Антон Амельченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером «Кармиотиссы», выступающей в чемпионате Кипра.

- Там другой чемпионат и другая специфика, поэтому многое Кержакову будет незнакомо. Но с другой стороны, если его туда берут, значит, есть поддержка от руководства, а это стимул и определённая уверенность, что ему предоставят время и доверие. Ментальность Кержакова, я думаю, будет соответствовать новым условиям, потому что он как футболист уже играл в Европе. Перерыв, который был у него в работе в последние полгода, придаст ему ещё большего желания и мотивации. Итог, опять-таки, покажет время. По поводу силы чемпионата Кипра мне сложно что-то сказать, но для реализации тренерских идей, я уверен, это хорошее место работы. Везде нужен результат, и спрос будет огромный.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Антон Амельченко чемпионат Кипра Кармиотисса
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