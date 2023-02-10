Бывший голкипер ФК «Москва» и «Локомотива», нынешний тренер вратарей мозырской «Славии» Антон Амельченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход в стан «железнодорожников» нападающего Артёма Дзюбы, с котором он одно время вместе выступал в «Ростове».

- Перспективы Дзюбы прояснит время. Важную роль сыграет его мотивация. Ситуация в «Локо» сейчас не самая радужная – и, возможно, она напряжённая. Учитывая историю взаимоотношений Артёма в сложных ситуациях с тренерами, могут быть нюансы, но я уверен, что руководство всё это знает, и решение было взвешенным. Раз Дзюбу берут в команду, значит, рассчитывают, что его опыт и бомбардирские качества помогут клубу избежать вылета. Отсутствие игровой практики в таком возрасте не столь важно, как мне видится. Главное, что Артём в последние месяцы обходился без травм был и пребывал в тонусе. А качества у Дзюбы очень хорошие. Думаю, он может помочь «Локомотиву», и вопрос здесь, опять же, в его личной мотивации.