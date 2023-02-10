Дзюба и Смольников провели первую тренировку в «Локомотиве»

Форвард Артём Дзюба и защитник Игорь Смольников, присоединившиеся этой зимой к московскому «Локомотиву», начали тренироваться с «железнодорожниками». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного клуба.

В настоящий момент команда готовится к возобновлению сезона в ОАЭ. Третий сбор «Локомотив» проведет с 10 по 20 февраля.

Напомним, что оба игрока заключили контракты с «Локомотивом» до завершения нынешнего сезона.

После 17 сыгранных туров «железнодорожники» набрали 13 очков и располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.