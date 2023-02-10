Кириченко – об РПЛ: «Уровень в последние годы и так снижался»

Тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко поделился своим мнением об уровне РПЛ.

Специалист признался, что во времена работы в казахстанском «Кайрате» и иранском «Тракторе» не слишком внимательно следил за российским чемпионатом, так как практически вся энергия уходила на основную деятельность.

По тем матчам, которые эксперт мог наблюдать, он сделал вывод, что общий уровень соревнований стал всё же несколько слабее ввиду отъезда иностранных футболистов.

«Давайте будем честными: уровень в последние годы и так снижался. Об этом говорят выступления в еврокубках. Так что мы просто продолжили движение вниз», - цитирует Кириченко «Чемпионат».