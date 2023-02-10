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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов: «Не ожидал от Дзюбы, что он перешагнёт через себя, через свою меркантильность ради футбола»

10 Февраля 2023 • 12:40 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о появлении в составе «железнодорожников» известного российского футболиста Артёма Дзюбы.

Специалист заявил, что игровые навыки московского спортсмена помогут сделать игру «красно-зелёных» лучше и интереснее, что потенциально может помочь команде сохранить прописку в Российской премьер-лиге.

«Это вообще хороший вариант для всех, в том числе, для самого Артёма. Хотя я не ожидал от Дзюбы, что он перешагнёт через себя, через свою меркантильность ради футбола», - цитирует Наумова «РБ Спорт».

Несмотря на небольшую зарплату в клубе, плюсом для Дзюбы является возвращение в столицу России и медийное пространство, считает футбольный деятель.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Николай Наумов Артём Дзюба
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