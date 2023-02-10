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Денис Попов: «Дзюба по-прежнему один из лучших футболистов России» эксклюзив

10 Февраля 2023 • 13:30 Комментировать

Экс-нападающий московского ЦСКА и бывший главный тренер «Уфы» Денис Попов уверен, что стрессовые ситуации только мотивируют новоиспечённого форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбу. Об этом Попов заявил в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым.

- В любом случае, не будем лукавить, Дзюба остаётся одним из лучших футболистов у нас в стране.

- По-прежнему, несмотря на возраст?

- Да, я думаю, по-прежнему. Что мы всё время делаем привязки к возрасту? На мой взгляд, Дзюба «Локомотиву» в такой ситуации поможет. Если проследить за его карьерой, то его как раз стрессовые ситуации мотивируют дополнительно. Он сейчас будет настроен, потому что понимает: если в эти полгода он себя проявляет – значит, он всем всё показал, доказал в очередной раз. Хотя ему доказывать уже нечего.

- И контракт с ним продлевается?

- Совершенно верно. А если он ничего не сделает, то, естественно, закончит – по крайней мере, здесь в России в таких клубах. Думаю, «Локомотив» сделал правильный шаг. Платить за Дзюбу не надо было, он пришёл свободным агентом. За полгода, я думаю, «Локомотив» не обеднеет, не самая великая у Артёма будет зарплата. Единственное, мы должны понимать, что раз его взяли, то один из вариантов постановки игры – с упором на его сильные качества. Понятно, что он не такой мобильный и быстрый, который может прессинговать защитников, но зацепиться, отдать, забить – это как раз его. Поэтому надо под него подстраиваться, доставлять ему мячи в штрафную, во вратарскую – и там он будет разбираться один в один.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Чемпионат России Денис Попов РПЛ
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