Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

- Считаю, что для Александра это хороший шанс. Кержаков уже тренировал юношескую сборную, «Томь» в ФНЛ и «Нижний Новгород» в Премьер-лиге. Работа за границей будет для него полезным опытом, несмотря на то, что «Кармиотисса» сейчас располагается ближе к нижней части таблицы. К сожалению, мы не знаем хорошо чемпионат Кипра, но, наверное, он не самый простой. Всё-таки там играет Кокорин, да и сборная Кипра в последнее время неплохо выступает в отборочных этапах в зоне УЕФА. Задачи перед Кержаковым будут стоять непростые, плюс языковой барьер. По-моему, он владеет английским языком – и испанским, скорее всего. Если в этом плане всё будет нормально, то, я думаю, у него должно получиться. Порадуемся за Александра, пожелаем ему удачи и хороших результатов.