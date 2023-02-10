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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Биджиев: «Работа в «Кармиотиссе» – хороший шанс для Кержакова» эксклюзив

10 Февраля 2023 • 13:15 Комментировать

Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Александра Кержакова главным тренером кипрского клуба «Кармиотисса».

- Считаю, что для Александра это хороший шанс. Кержаков уже тренировал юношескую сборную, «Томь» в ФНЛ и «Нижний Новгород» в Премьер-лиге. Работа за границей будет для него полезным опытом, несмотря на то, что «Кармиотисса» сейчас располагается ближе к нижней части таблицы. К сожалению, мы не знаем хорошо чемпионат Кипра, но, наверное, он не самый простой. Всё-таки там играет Кокорин, да и сборная Кипра в последнее время неплохо выступает в отборочных этапах в зоне УЕФА. Задачи перед Кержаковым будут стоять непростые, плюс языковой барьер. По-моему, он владеет английским языком – и испанским, скорее всего. Если в этом плане всё будет нормально, то, я думаю, у него должно получиться. Порадуемся за Александра, пожелаем ему удачи и хороших результатов.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Хасанби Биджиев чемпионат Кипра Кармиотисса
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